Когда Путин закончит войну против Украины: Геращенко дал ответ

Президент РФ должен понять, что чем дальше будет эта война, тем больше у него будет проблем.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, когда Путин может закончить войну против Украины.

Об этом Геращенко сказал во время телемарафона, комментируя высказывания советника Офиса президента Алексея Арестовича о том, что "Украине придется воевать с Россией как минимум до 2035 года (намек на срок президентства Владимира Путина – ред.)". То есть Арестович отметил, что война может быть постоянной, и будет сосуществование на уровне Израиля и Палестины.

Антон Геращенко в свою очередь отметил, что определенная логика в том, что говорил Алексей Арестович, есть, потому что даже если мы победим на Донбассе, то Россия никуда не исчезает.

"И здесь должно быть еще больше гарантий безопасности со стороны наших западных партнеров, чтобы они давали нам больше оружия, чтобы Путин понимал, что чем дальше будет эта война, тем больше будет у него проблем. Если в Украине погибнут не 19 или 20 тысяч россиян, а погибнут 50 или 100 тысяч, возможно, это будет его останавливать. Потому что война будет настолько непопулярна в Российской Федерации, что он будет понимать, что ее нужно заканчивать для того, чтобы не потерять власть", — резюмировал советник главы МВД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.

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