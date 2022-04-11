Мир знал, что РФ готовит "расстрельные списки" для Украины — Подоляк

Советник главы ОП призвал "взять ответственность за будущее Европы и отказаться от российской нефти и газа".

Мир знал, что Россия планирует войну и готовит "расстрельные списки" для Украины, и не спешил вводить санкции. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Когда мы просили оружие и санкции, нам предлагали эвакуацию и правительство в Zoom. Когда мы просили разорвать с Россией бизнес-связи, нам говорили, что Киеву осталось три дня", – сообщил он.

Подоляк отметил, что Путин частично был прав в своих расчетах.

"Некоторые политики к тому времени уже приняли для себя решение о сдаче Украины. Они были готовы выразить обеспокоенность, ввести полусанкции и продлить жизнь. Но некоторые были против. Президент и народ Украины. Иногда один человек может изменить все, просто сделав верный выбор. Не выслушать аналитиков, а послушать сердце. Этот выбор еще не поздно сделать политикам Европы", — заявил он.

Советник главы ОП призвал "взять ответственность за будущее Европы и отказаться от российской нефти и газа".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.

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