Санкции против России: стало известно, когда ЕС введет шестой пакет

Санкции против России: стало известно, когда ЕС введет шестой пакет

Европейская Комиссия уже приступила к работе над шестым пакетом санкций против РФ, включая ограничения на экспорт российской нефти.

Шестой пакет санкций ЕС в отношении России, скорее всего, представят после Пасхи.

Об этом сообщил в Twitter 11 апреля журналист "Радио Свободная Европа"/"Радио Свободa" Рикард Юзвяк.

the EU's 6th sanctions package on #Russia will most likely be presentd to member states shortly after Easter. 1 из больших вопросов, как многие фрукты, которые будут включены в полном объеме embargo, даже при фазе от периода, будут hard to reach consensus on. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 апреля 2022

"Большой вопрос будет заключаться в том, сколько нефтепродуктов, которые будут включены как полное нефтяное эмбарго, даже с периодом постепенного прекращения. По этому вопросу даже при условии периода поэтапного отказа сложно будет достичь согласия", — написал он.

Напомним, в странский президент отметил, что не все страны на Западе относятся к стране-агрессорке должным образом.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что введенных против России санкций недостаточно для того, чтобы принудить государство-агрессорку к миру.

8 апреля Европейский Союз одобрил пятый пакет санкций против России из-за ее военной агрессии против Украины. Пакет содержит меры, чтобы усилить давление на российское правительство и экономику. Санкции подразумевают закрытие портов и эмбарго на уголь.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить России за поставки газа в рублях. Венгрия считает, что оплата газа РФ в рублях не нарушает санкции ЕС.

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