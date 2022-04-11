Санкції проти Росії: стало відомо, коли ЄС запровадить шостий пакет

Санкції проти Росії: стало відомо, коли ЄС запровадить шостий пакет

Європейська Комісія вже розпочала роботу над шостим пакетом санкцій проти РФ, включаючи обмеження на експорт російської нафти.

Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії, швидше за все, представлять після Великодня.

Про це повідомив у Twitter 11 квітня журналіст "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свободa" Рікард Юзвяк.

the EU's 6th sanctions package on #Russia will most likely be presented to member states shortly after Easter. 1 of the big issue will be how many oil products that will be included as a full oil embargo, even with a phase out period, will be hard to reach consensus on. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 11, 2022

"Велике питання буде полягати в тому, скільки нафтопродуктів, які будуть включені як повне нафтове ембарго, навіть з періодом поступового припинення. З цього питання, навіть за умови періоду поетапної відмови, складно буде досягти згоди", - написав він.

Нагадаємо, український президент зауважив, що не всі країни на Заході ставляться до країни-агресорки належним чином.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що запроваджених проти Росії санкцій недостатньо для того, щоб примусити державу-агресорку до миру.

8 квітня, Європейський Союз схвалив п'ятий пакет санкцій проти Росії через її військову агресію проти України. Пакет містить заходи, щоб посилити тиск на російський уряд та економіку. Санкції передбачають закриття портів та ембарго на вугілля.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна готова платити Росії за поставки газу в рублях. Угорщина вважає, що оплата за газ РФ в рублях не порушує санкції ЄС.

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