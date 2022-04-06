Угорщина готова платити за російський газ рублями — Орбан

Натомість абсолютна більшість країн світу відмовились підкорятися путінському ультиматуму.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна готова платити Росії за поставки газу в рублях.

Про це він заявив під час пресконференції з нагоди перемоги на парламентських виборах в Угорщині.

"Для нас не буде проблемою заплатити в рублях. Якщо росіяни хочуть, щоб ми платити в рублях – будемо платити в рублях", – заявив Орбан.

Нагадаємо, раніше Словаччина заявила, що готова платити за російський газ рублями. Водночас Литва у відповідь на енергетичний шантаж Росії в Європі та війну в Україні повністю відмовилася від російського газу.

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