У боях під Херсоном загинув титулований український легкоатлет-рекордсмен

У боях під Херсоном загинув титулований український легкоатлет-рекордсмен

Анатолій Зерук віддав життя, захищаючи батьківщину від окупантів.

Знаменитий український легкоатлет-марафонець Анатолій Зерук загинув на війні з російськими загарбниками.

Про смерть 54-річного українського спортсмена повідомив сайт Федерації легкої атлетики Вінницької області. Зерук загинув у боях за Олешки (Херсонська область).

Незважаючи на поважний вік, у 2019-му Анатолій вступив до лав Збройних сил України (ЗСУ), перебував на посаді штаб-сержанта.

Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) "за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Зерук - майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий переможець та призер міжнародних змагань - зокрема, у 1999-му тріумфував на марафоні в Енсхеде (Нідерланди), а в 2004-му став найкращим у Страсбурзі (Франція). У 1998-му на змаганнях в Гамбурзі (Німеччина) він встановив рекорд України з марафонського бігу, подолавши дистанцію за 2:11:5 секунди.

Раніше повідомлялося, що український боксер Юрій Ворона загинув у боях з окупантами під Черніговом.

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