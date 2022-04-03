Російські окупанти закатували та вбили марафонця-рекордсмена України

Тіло спортсмена знайшли на Сумщині.

Російські окупанти закатували та вбили марафонця з "Книги рекордів України" Сергія Проневича.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Тіло чоловіка знайшли в селі Боромля на Сумщині після його звільнення українськими військовими.

"Як і всіх людей, мене приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після визволення Боромлі, через тиждень після зникнення.

Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич", – написала вона.

Проневич потрапив до "Книги рекордів України" у жовтні 2019 , пробігши у повній військовій екіпіровці марафонську дистанцію 42 км. Сергій Проневич був у територіальній обороні і зник 12 березня.

Нагадаємо, що у Бучанському районі Київської області окупанти вбили відомого українського футболіста й тренера Віктора Юрченка. Йому було 58 років.

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