За добу вдалося евакуювати майже 3 тисячі цивільних – Верещук

За добу вдалося евакуювати майже 3 тисячі цивільних – Верещук

Колона автобусів, яку утримували окупанти, пройшла блокпости.

В неділю, 3 квітня, вдалося евакуювати 2 694 мирних жителів.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Верещук зазначила, по гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 469 маріупольців. 10 автобусів, які евакуювали сьогодні з міста Бердянськ 408 маріупольців, зараз проходять Василівку.

Також, за словами міністерки, вдалося пройти блокпости й колоні автобусів, яка із вчорашнього дня утримувалася російськими військовими. Це понад 350 людей з Маріуполя та Бердянська.

До міста Мангуш сьогодні доїхали 7 автобусів у супроводі делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Ведуться перемовини, щоб вони завтра продовжили рух до Маріуполя.

Також сьогодні з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області вдалося евакуювати 1 467 людей.

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