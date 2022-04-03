Найближчим часом очікуються великі бої - Данілов про Сумщину

Данілов зауважив, що не варто чекати швидкого закінчення війни.

На Сумщині російські військові проводять передислокацію і найближчим часом готуються до боїв за територію.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі спільного телемарафону.

Він наголосив, що Збройні сили України готуються захищати Сумську область. Також Данілов додав, що не варто чекати швидкого закінчення війни.

"Те, що стосується маневрів, які в них там були, це передислокація. Ще раз наголошую: там найближчим часом очікують великі бої за нашу країну. Ми готуємось, готуються наші Збройні сили, готується все наше суспільство для того, щоб дати опір цьому агресору, цим рашистам, які продовжують пхатися на нашу землю. І я нікого б не заспокоював, що це минеться за день, за два, за тиждень, це дуже небезпечна ситуація. Поки ворог не буде розбитий, почуватись спокійно нема від чого. Нам треба перемога, і вона обов’язково буде", - наголосив Данілов.

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