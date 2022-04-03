На сході України збирається велике угруповання російських військ - Данілов

Амбіції Путіна щодо знищення України нікуди не зникають.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що російські окупанти зосереджують велике угруповання військ на напрямку Донецької, Луганської та Харківської областей.

Про це він сказав в ефірі спільного телемарафону 3 квітня.

"Те, що стосується ситуації на напрямку Донецької, Луганської, Харківської областей. Дійсно, там збирається велике угруповання військ Російської Федерації. Зупинятись вони не збираються.

Я вже казав і ще раз можу повторити: завдання, які ставить Путін перед своїми яничарами щодо знищення нашої держави, вони нікуди не зникають. Єдине, що вони сьогодні будуть робити – перегрупування, мають велике бажання саме на цьому напрямку зробити великі проблеми для наших Збройних сил, і ми так само очікуємо, що найближчим часом там будуть запеклі бої вестися за нашу територію", - сказав Данілов.

Також секретар РНБО подякував воїнам ЗСУ, керівникам військово-цивільних адміністрацій та всім українцям, які "кожен на своєму місці боронять незалежність України".

Нагадаємо, що російська армія продовжує зазнавати значних втрат в живій силі та військовій техніці. Серед офіцерського складу Росії знову втрати. ЗСУ ліквідували заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова.

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