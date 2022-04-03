Винен не тільки Путін: Зеленський про військові злочини росіян в Україні

Зеленський наголосив, що всі російські військові повинні відповідати за звірства в Україні.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що за військові злочини в Україні відповідальний не лише диктатор Володимир Путін, а й ті, хто віддавав злочинні укази.
Про це український лідер сказав у інтерв'ю телеканалу CBS.
"Було б несправедливо звинувачувати тільки Путіна. Всі воєначальники, всі, хто віддавав вказівки і розпорядження, повинні понести відповідне покарання", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, український журналіст Роман Цимбалюк назвав російських окупантів, які причетні до масових вбивств мирних українців у Бучі та Ірпені.
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