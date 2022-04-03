У Берліні автопробігом підтримали війну Росії і масові вбивства в Україні

Під час акції водії вмикали російські пісні.
У Німеччині влаштували автопробіг на підтримку Росії.
Вулицями Берліна проїхалася колона автомобілів, на яких були прапори СРСР, Росії, Казахстану, а також Повітряно-десантних військ ЗС РФ. Під час акції водії сигналили та вмикали російські пісні. Відповідні відео з'явилися в Мережі. Зокрема, один з роликів запостив у Twitter блогер Рустем Адагамов.
РУССКИЕ И ТУТ— Рустем Адагамов (@adagamov) April 3, 2022
Сегодня в Берлине прошел автопробег в поддержку России. На машинах развевались флаги РФ, СССР, ВДВ, звучал "Батяня-комбат".
Еще видео: https://t.co/3yQPrSW2G9
P.S. Это пиздец, конечно. pic.twitter.com/9NXPHWCAAR
"Це пиз**ць, звичайно", – прокоментував він.
Нагадаємо, Німеччина готова стати країною-гаранткою безпеки України, проте після війни. Очільниця МЗС Німеччини запевнила, що Берлін — "на 100 відсотків з Україною".
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