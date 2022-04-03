Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Берліні автопробігом підтримали війну Росії і масові вбивства в Україні

У Берліні автопробігом підтримали війну Росії і масові вбивства в Україні

Дата публікації
Перегляди
52к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Берліні автопробігом підтримали війну Росії і масові вбивства в Україні

скриншот з відео

Під час акції водії вмикали російські пісні.

У Німеччині влаштували автопробіг на підтримку Росії.

Вулицями Берліна проїхалася колона автомобілів, на яких були прапори СРСР, Росії, Казахстану, а також Повітряно-десантних військ ЗС РФ. Під час акції водії сигналили та вмикали російські пісні. Відповідні відео з'явилися в Мережі. Зокрема, один з роликів запостив у Twitter блогер Рустем Адагамов.

"Це пиз**ць, звичайно", – прокоментував він.

Нагадаємо, Німеччина готова стати країною-гаранткою безпеки України, проте після війни. Очільниця МЗС Німеччини запевнила, що Берлін — "на 100 відсотків з Україною".

Читайте також:

Наступна публікація