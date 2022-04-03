Окупанти обстріляли Харків: Синєгубов повідомив про загиблих

Відомо про 23 постраждалих.

Увечері 3 квітня окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наразі вже відомо про 23 постраждалих, серед них є діти. Інформація про кількість ще встановлюється.

"Є загрози ракетних ударів у Лозівській громади, будемо евакуйовувати населення. Завтра електропоїздом плануємо перевезти лозівчан у напрямку Полтавщини", - сказав Синєгубов.

Він також додав, що найгарячіше в Ізюмському напрямку, там ЗСУ ведуть активні бої з окупантами. Саме сьогодні в районі Ізюма повітряні сили ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34. Пілота взяли в полон.

Раніше стало відомо, що у Луганській області тривають бої з російськими окупаційними військами в окремих районах Рубіжного та Попасної. Через обстріли російських окупантів 2 квітня найбільших руйнувань зазнали Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне.

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