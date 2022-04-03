21 удар: окупанти продовжують обстрілювати Харків

Найгарячіше на Ізюмському напрямку.

Російські війська нанесли мінімум 21 удар з артилерії, мінометів, танків по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Нових Будинків, центру міста та Дергачів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"По області — найгарячіше на Ізюмському напрямку, там наші ЗСУ ведуть активні бої з окупантами. При цьому оборонні позиції ворога біля Ізюма зараз більш вразливі, оскільки сили РФ концентрують в напрямку Донбасу. Аби уникнути можливих наслідків бойових дій на територіях населених пунктів Ізюмського району, ми поступово евакуйовуємо населення", — сказав він.

Олег Синєгубов зазначив, що противник веде активну розвідку та запускає безпілотні літальні апарати, бойової авіації окупантів над містом не спостерігають.

Раніше стало відомо, що у Луганській області тривають бої з російськими окупаційними військами в окремих районах Рубіжного та Попасної. Через обстріли російських окупантів 2 квітня найбільших руйнувань зазнали Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне.

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