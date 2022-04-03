Російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву

Інформації про постраждалих поки немає.

У Миколаєві в обід 3 квітня чутно вибухи, за інформацією місцевої влади, російські окупанти здійснили кілька ракетних ударів по місту.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкеввич.

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"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 3 квітня на півдні України підрозділом зенітних ракетних збили дві російські крилаті ракети морського базування. Кілька ударів тоді ж зафіксували в Одесі.

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