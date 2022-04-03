Російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву

Інформації про постраждалих поки немає.
У Миколаєві в обід 3 квітня чутно вибухи, за інформацією місцевої влади, російські окупанти здійснили кілька ракетних ударів по місту.
Про це повідомив мер Олександр Сєнкеввич.
"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, зранку 3 квітня на півдні України підрозділом зенітних ракетних збили дві російські крилаті ракети морського базування. Кілька ударів тоді ж зафіксували в Одесі.
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