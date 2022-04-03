Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву

Дата публікації
Перегляди
12к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву

Associated Press

Інформації про постраждалих поки немає.

У Миколаєві в обід 3 квітня чутно вибухи, за інформацією місцевої влади, російські окупанти здійснили кілька ракетних ударів по місту.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкеввич.

"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 3 квітня на півдні України підрозділом зенітних ракетних збили дві російські крилаті ракети морського базування. Кілька ударів тоді ж зафіксували в Одесі.

Читайте також:

Київську область звільнено від окупантів

Київську область звільнено від окупантів
Наступна публікація