Путін не досяг жодної зі своїх цілей - Бен Годжес 

Росіяни провалили всі свої цілі, вважають у США.

Колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Годжес вважає, що плани Кремля щодо захоплення України провалилися.

Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.ua.

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“Путін не досяг жодної зі своїх цілей. Боротьба українських солдатів та українських людей, те, як вони воюють, обумовлює цей опір. Росіяни провалили всі свої цілі. Навіть сьогодні після 5 тижнів вони досі не захопили Маріуполь, який мав стати першим містом, яке мало впасти, враховуючи всі переваги, які мали росіяни. Вони зазнали невдачі. І, звичайно, частина їхнього краху сталася через неправильні розрахунки, помилки та ціну, яку їм доводиться платити. Вони не можуть зізнатися, що зазнали невдачі, тому зараз їм треба йти на щось інше. Але це не буде тривати вічно. У нас є можливість, думаю, наступних трьох тижнів, коли Україна наступить на шию Кремля”, - сказав він.

Нагадаємо, що Володимир Путін сподівається отримати "хоч якусь перемогу" в Україні до 9 травня і влаштувати в Москві парад.

"У Путіна 9 травня буде парад перемоги, незалежно від стану війни чи мирних переговорів, – сказав представник європейської оборони. – З іншого боку: парад перемоги з якими військами і технікою?"

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