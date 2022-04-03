Папа Римський розкритикував Путіна за націоналістичний анахронізм

Глава Ватикану при цьому не наважився назвати прізвище російського президента.

У суботу, 2 квітня, під час візиту на Мальту Папа Римський Франциск жорстко розкритикував президента РФ Володимира Путіна. Хоч він і не назвав прізвище господаря Кремля, але чітко описав владоможця, який розпочав війну "з країни, де сходить сонце".

Про це повідомляє Reuters.

У своїй промові в президентському палаці Мальти папа Франциск суворо засудив особу, яка наділена владою і використовує її для проведення руйнівної війни.

“Знову якийсь владоможець, на жаль, захоплений анахронічними заявами про націоналістичні інтереси, провокує та розпалює конфлікти, тоді як звичайні люди відчувають необхідність будувати майбутнє, яке або буде спільним, або не буде взагалі”, – завуальовано говорив він.

Папа Римський також говорив, що нещастя цієї війни, яку принесла Росія, відчувають усі люди.

"Зі сходу Європи, з країни сходу сонця, нині поширилися темні тіні війни. Ми думали, що вторгнення в інші країни, жорстокі вуличні бої та атомні загрози були похмурими спогадами про далеке минуле. Однак крижані вітри війни, які приносять лише смерть, руйнування та ненависть, потужно обрушилися на життя багатьох людей і вплинули на всіх нас", - сказав він.

Франциск розкритикував індустрію озброєнь і висловив стурбованість згасаючим ентузіазмом щодо миру, який з’явився після Другої світової війни, заявивши, що зіткнення інтересів та ідеологій “знову потужно виникло у звабах автократії, нових форм імперіалізму (і) широко поширеної агресивності”.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск також заявив, що розглядає можливість візиту до Києва, але не надав більше подробиць.

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