Папа Римский раскритиковал Путина за националистический анахронизм

Глава Ватикана при этом не отважился назвать фамилию российского президента.

В субботу, 2 апреля, во время визита на Мальту Папа Римский Франциск подверг жесткой критике президента РФ Владимира Путина. Хотя он и не назвал фамилию хозяина Кремля, но четко описал властителя, начавшего войну "из страны, где восходит солнце".

Об этом сообщает Reuters.

В своей речи в президентском дворце Мальты папа Франциск строго осудил лицо, наделенное властью и использующее ее для проведения разрушительной войны.

"Снова какой-то властелин, к сожалению, увлеченный анахроническими заявлениями о националистических интересах, провоцирует и разжигает конфликты, тогда как обычные люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет общим, либо не будет вообще", – завуалированно говорил он.

Папа Римский также говорил, что несчастья этой войны, которую принесла Россия, ощущают все люди.

"С востока Европы, из страны восхода солнца, ныне распространились темные тени войны. Мы думали, что вторжение в другие страны, жестокие уличные бои и атомные угрозы были мрачными воспоминаниями о далеком прошлом. Однако ледяные ветры войны, которые приносят только смерть, разрушение и ненависть, мощно обрушившиваются на жизнь многих людей и влияют на всех нас", — сказал он.

Франциск раскритиковал индустрию вооружений и выразил обеспокоенность угасающим энтузиазмом по отношению к миру, появившемуся после Второй мировой войны, заявив, что столкновение интересов и идеологий “опять мощно возникло в обольщениях автократии, новых форм империализма (и) широко распространенной агрессии”.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск также заявил, что рассматривает возможность визита в Киев, но не предоставил больше подробностей.

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