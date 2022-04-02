Папа Римський Франциск розглядає можливість візиту до Києва

Франциска до України запросили, зокрема, президент Володимир Зеленський та мер Києва Віталій Кличко.

Папа Римський Франциск заявив 2 квітня, що розглядає поїздку до Києва.

Про це повідомляє Reuters.

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На запитання репортера в літаку під час польлоту з Риму до Мальти, чи розглядає він запрошення української політичної та релігійної влади, Франциск відповів: "Так, воно на столі".

Однак жодних інших деталей Папа Римський не повідомив.

Як зазначається, Франциска до України запросили президент Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко, головний архієпископ Української католицької церкви Святослав Шевчук та посол України у Ватикані Андрій Юраш.

Нагадаємо, глава Католицької церкви Папа Римський Франциск закликав світових лідерів присвятити себе закінченню війни.

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