Путин не достиг ни одной из своих целей – Бен Ходжес

Путин не достиг ни одной из своих целей – Бен Ходжес

Россияне провалили все свои цели, считают в США.

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что планы Кремля по захвату Украины провалились.

Об этом он заявил в интервью ТСН.ua.

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“Путин не добился ни одной из своих целей. Борьба украинских солдат и украинских людей, как они воюют, обуславливает это сопротивление. Русские провалили все свои цели. Даже сегодня после 5 недель они до сих пор не захватили Мариуполь, который должен был стать первым городом, который должен упасть, учитывая все преимущества, которые имели россияне. Они потерпели неудачу. И, конечно, часть их краха произошла из-за неправильных расчетов, ошибок и цены, которую им приходится платить. Они не могут признаться, что потерпели неудачу, поэтому сейчас им нужно идти на что-то другое. Но это не продлится вечно. У нас есть возможность, думаю, следующих трех недель, когда Украина наступит на шею Кремля", – сказал он.

Напомним, что Владимир Путин надеется одержать "хоть какую-то победу" в Украине до 9 мая и устроить в Москве парад.

"У Путина 9 мая будет парад победы, независимо от состояния войны или мирных переговоров, – сказал представитель европейской обороны. – С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?"

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