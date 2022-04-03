Путін може, але не використає ядерну зброю - Бен Годжес

Росіяни не здобудуть перемогу у війні завдяки ядерній зброї.

Генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Годжес вважає, що Путін – зло, але не божевільний, щоб застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Про це він розказав в інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, армія РФ не здобудуть якусь перевагу на полі бою від використання хімічної або ядерної зброї.

"Може. Але я думаю, що не стане. Він – зло. Президент Байден правий, росіяни заслуговують кращого лідера, ніж Путін. Але я не думаю, що він божевільний. Він – зло. Він не рахується з життями людей, використовує отруту проти власних людей. Тому, він може використати хімічну та ядерну зброю. Але я не думаю, що він ірраціональний у російському розумінні. Він ірраціональний у нашому сприйнятті. Але я не думаю, що він ірраціональний щодо того, як росіяни можуть на це дивитися", - зазначив він.

На його думку, оточення Путіна не радить йому застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"І я думаю люди навколо нього (Путіна – ред.), хто радить йому, кажуть, що для Росії не буде жодного хорошого результату, якщо вони використають хімічну або ядерну зброю. Через це, на жаль, ми самі себе стримуємо (Захід, зокрема побоюючись надавати Україні наступальну зброю, мовляв, це лише спровокує Путіна – ред.), бо є занадто багато занепокоєння. Я думаю, що ми переоцінили загрозу ескалації чи воєнної риторики", - вважає Бен Годжес.

Нагадаємо, екскомандувач збройних сил США Годжес повідомив, яку зброю треба надати Україні у боротьбі проти РФ.

Читайте також: