Путин может, но не использует ядерное оружие – Бен Годжес

Россияне не одержат победу в войне благодаря ядерному оружию.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Годжес считает, что Путин – зло, но не сумасшедший, чтобы применить ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

По его словам, армия РФ не получит какого-либо преимущества на поле боя от использования химического или ядерного оружия.

"Может. Но я думаю, что не станет. Он – зло. Президент Байден прав, россияне заслуживают лучшего лидера, чем Путин. Но я не думаю, что он сумасшедший. Он – зло. Он не считается с жизнью людей, использует яд против своих людей. Поэтому он может использовать химическое и ядерное оружие. Но я не думаю, что он иррационален в русском понимании. Он иррационален в нашем восприятии. Но я не думаю, что он иррационален по поводу того, как россияне могут на это смотреть", – отметил он.

По его мнению, окружение Путина не советует ему применять ядерное оружие в войне против Украины.

"И я думаю, люди вокруг него (Путина – ред.), кто советует ему, говорят, что для России не будет никакого хорошего результата, если они используют химическое или ядерное оружие. Поэтому, к сожалению, мы сами себя сдерживаем (Запад, в частности, опасаясь предоставлять Украине наступательное оружие, мол, это лишь спровоцирует Путина – ред.), потому что есть слишком много беспокойства. Я думаю, мы переоценили угрозу эскалации или военной риторики", – считает Бен Годжес.

Напомним, экс-командующий вооруженными силами США Годжес сообщил, какое оружие нужно предоставить Украине в борьбе против РФ.

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