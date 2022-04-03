Над Одещине и Николаевщине сбили российские крылатые ракеты

ВСУ сбили вражеские ракеты.
Утром 3 апреля на юге Украины подразделением зенитных ракетных сбили две российские крылатые ракеты морского базирования.
Об этом сообщило Воздушное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины.
Очередные "приземления" вражеских ракет совершены в Одесской и Николаевской областях.
Напомним, что российские оккупанты продолжают нести потери. На территории Донецкой и Луганской областей Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 2 апреля, отразили шесть атак российской армии.
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