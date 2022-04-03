Над Одещине и Николаевщине сбили российские крылатые ракеты

Над Одещине и Николаевщине сбили российские крылатые ракеты

ВСУ сбили вражеские ракеты.

Утром 3 апреля на юге Украины подразделением зенитных ракетных сбили две российские крылатые ракеты морского базирования.

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Об этом сообщило Воздушное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины.

Очередные "приземления" вражеских ракет совершены в Одесской и Николаевской областях.

Напомним, что российские оккупанты продолжают нести потери. На территории Донецкой и Луганской областей Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 2 апреля, отразили шесть атак российской армии.

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