Ирпень закрывают на выезд и будут проверять все автомобили — мэр

Ирпень закрывают на выезд и будут проверять все автомобили — мэр

Полиция будет проводить усиленное патрулирование города.

Город Ирпень Киевской области, который недавно полностью освободили от оккупационных войск РФ, закрывают на выезд.

Также будут проверять все автомобили, чтобы бороться с мародерством в городе.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, полиция будет проводить усиленное патрулирование города.

"Город полностью закрыт на выезд, проводится осмотр всех машин без исключения. Полицейская, или Маркушина, или терробороны, или пожарная, будут проверять всех на 100%", — сказал мэр.

Напомним, 28 марта стало известно, что ВСУ освободили Ирпень от оккупантов.

Читайте также: