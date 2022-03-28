ВСУ освободили Ирпень от оккупантов

Сейчас в городе проходит зачистка.

Город Ирпень освободили от российских оккупантов.

Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин.

"Сегодня освобожден город Ирпень. Сейчас проходит зачистка. Хочу поблагодарить военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Поблагодарить территориальную оборону, Национальную полицию и спецподразделения полиции. Ребята, когда мы вместе – мы сила", — сказал он в видеообращении.

Однако жителям Ирпеня пока нельзя возвращаться в город, есть еще опасность для гражданских.

Украинские военные закрепляются на новых рубежах, и дальше будет освобождение Бучи, Гостомеля и Ворзеля.

Напомним, Ирпеню и Буче присвоено почетное отличие "Город-герой Украины".

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