Ирпеню и Буче присвоено почетное отличие "Город-герой Украины"

Ранее почетное отличие получил и Гостомель.

Ирпень и Буча – города герои.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

"Указом президента Украины с целью отметить подвиг, массовый героизм и устойчивость граждан, выявленных во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, двум городам Киевской области присвоено почетное отличие "Город-герой Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее почетное отличие получил и Гостомель.

Так, с начала войны на территории Бучи, Гостомеля и Ирпеня продолжались ожесточенные бои.

Варвары уничтожили дома и разрушили жизнь местных жителей.

"Впрочем, несмотря на опасность, полицейские Киевской области продолжают работать в зонах боевых действий, под обстрелами эвакуировать граждан и, рискуя жизнью, доставлять гуманитарную помощь на оккупированные территории. Вместе – победим", — отмечается в сообщении.

Напомним, в Киевской области по состоянию на 25 марта наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская общины, Мощун и север Вышгородского района.

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