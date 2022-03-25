Ірпеню та Бучі присвоєно почесну відзнаку "Місто-герой України"

Раніше почесну відзнаку отримав і Гостомель.

Ірпінь та Буча – міста герої.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Указом президента України з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, двом містам Київщини присвоєно почесну відзнаку "Місто-герой України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше почесну відзнаку отримав і Гостомель.

Так, з початку війни на території Бучі, Гостомеля та Ірпеня продовжувались запеклі бої.

Варвари знищили оселі та зруйнували життя місцевих жителів.

"Втім, незважаючи на небезпеку поліцейські Київщини продовжують працювати у зонах бойових дій, під обстрілами евакуювати громадян та, ризикуючи життям, доправляти гуманітарну допомогу на окуповані території. Разом – переможемо", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області станом на 25 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

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