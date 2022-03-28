ЗСУ звільнили Ірпінь від окупантів

Зараз у місті відбувається зачистка.

Місто Ірпінь звільнили від російських окупантів.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

"Сьогодні звільнено місто Ірпінь. Зараз проходить зачистка. Хочу подякувати військовослужбовцям Збройних Сил України. Подякувати територіальній обороні, Національній поліції та спецпідрозділам поліції. Хлопці, коли ми разом – ми сила", - сказав він у відеозверненні.

Однак мешканцям Ірпеня поки не можна повертатися у місто, ще є небезпека для цивільних.

Українські військові закріплюються на нових рубежах, і далі буде звільнення Бучі, Гостомеля та Ворзеля.

Нагадаємо, Ірпеню та Бучі присвоєно почесну відзнаку "Місто-герой України".

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