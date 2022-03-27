Окупантів із Тростянця виганяли їхніми ж танками, але вони встигли зруйнувати пів міста

Окупантів із Тростянця виганяли їхніми ж танками, але вони встигли зруйнувати пів міста

По собі ті залишили заміновану лікарні і вигорілу вщент фабрику тістечок.

Тростянець – звільнений. Багатостраждальне місто, що два тижні перебувало в окупації російської орди, напередодні повернули під контроль української влади та зачистили від ворога. Наші захисники вигнали з Тростянця еліту російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію.

Про це йдеться в ТСН.

Від рашистських окупантів також звільнили Боромлю та декілька сіл. Уперше за два тижні окупації до звільненого Тростянця прямує колона гуманітарного вантажу. У супроводі військових та журналістів, які фільмують зруйноване ворогом місто. На в’їзді та через кожні півсотні метрів обабіч дороги – потрощена техніка – військова й цивільна. Побиті як решето осколками дахи, стіни, спалені багатоповерхівки, потрощені та пограбовані магазини, приватні оселі.

«Ситуація жахлива. В останні дні була під обстрілами лікарня, вона замінована. Сьогодні нам не вдалося потрапити на територію лікарні, там працюють фахівці, працюють військові», - каже заступник голови сумської ОВА Тарас Савченко.

Розбитий вщент район залізничного вокзалу, де окупанти облаштували свій командний пункт та розмістили техніку, яка поливала вогнем мирних жителів та нищила інфраструктуру міста.

«Вчора увечері з Охтирської гори тікати почали. Найголовніше, що вони пішли. Стріляли. Магазини вони повзламували, повскривали все», - розповідають місцеві.

У місті немає світла, зв’язку, пошкоджено газогін. Кілька діб горіла шоколадна фабрика, а окупанти не давали загасити вогонь. Бісквітний цех вигорів ущент. «Бісквітка, їхня бісквітка, люди стоять за гуманітарною, де виготовляли «ведмедиків Барні». Ось тут виготовляли, все згоріло. Нема «Барні» поки», - розповідають місцеві.

Кілька діб ЗСУ вибивали ворога із Тростянця, мешканців якого окупанти розстрілювали просто у дворах, палили хати та відбирали майно, на очах у рідних зарізали фермера.

Тростянець звільнили від окупації російської орди

Останні кілька днів тут не стихала артилерія, тривали вуличні бої, частина окупантів повтікала з міста на крадених машинах та скутерах. Частина –здалася у полон.

На околицях Тростянця ворожа техніка горіла і вдень, і вночі. Це місце наші військові вже охрестили другою «Чорнобаївкою». Саме там бійці 93-ї бригади «Холодний яр» неодноразово розбивали противника і ворог втрачав свої танки, БМП та автомобільну техніку. А ще й захопили трофейний дослідний танк «Чорний орел», завдяки якому звільняли Тростянець. «Все результат роботи того танка та наших військовослужбовців. Тут була колона, кілька пострілів і воно палає. Це все, що залишається від російської техніки після того як вона зустрічається з нашими військовослужбовцями», - кажуть бійці.

Нині до звільнених від окупантів Тростянця та Боромлі нарешті доправили гуманітарну допомогу – продукти, медикаменти, речі першої необхідності, туди прямують карети швидких. У міста поступово повертається життя.

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