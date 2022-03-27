Путін копіює Гітлера: порівняння промов двох диктаторів (відео)

Опубліковано відео з уривками з промов Гітлера та Путіна.

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні повідомив про початок "спеціальної військової операції" щодо "захисту" Донбасу, таким чином оголосивши війну проти України.

У своїй промові президент країни-агресорки використав таку ж пропаганду, такі ж маніпулятивні висловлювання, як і Адольф Гітлер під час виступу у Рейхстазі після нападу Німеччини на Польщу.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Порівнюємо цитати:

Гітлер: Як завжди я намагався добитися змін мирним шляхом.

Путін: Ми наполегливо та терпляче намагалися домовитися з провідними країнами НАТО.

Гітлер: Це брехня, коли в світі говорять, що ми хочемо здійснити зміни виключно силою.

Путін: Ми нікому і нічого не збираємося нав’язувати силою.

Гітлер: Ви знаєте про нескінченні спроби, які я робив для мирного розв’язання проблем Австрії, а потім — Судетської області, Богемії і Моравії. Усе було даремно.

Путін: Нескінченно довгих 8 років ми робили усе можливе, щоб розв’язати ситуацію мирними, політичними засобами. Усе даремно.

Гітлер: Німеччина не переслідує жодних інтересів на Заході. Західний вал назавжди окреслює кордони Рейху.

Путін: У наші плани не входить окупація українських територій.

Гітлер: Ті, хто мешкає там (у Польщі. — ред.), німецькі меншини піддаються найогиднішим переслідуванням.

Путін: До наших планів не входить окупація українських територій. Її мета (спецоперації - ред.) — захист людей, котрі упродовж 8 років піддаються знущанням, геноциду з боку київського режиму.

Гітлер: Гданськ був і є німецьким містом, (польський сувалківський. — Ред.) коридор був і є німецьким.

Путін: Україна для нас – це не просто сусідня країна. Це невіддільна частина нашої власної історії, культури, духовного простору.

Промова, в якій президент РФ Володимир Путін оголосив про вторгнення до України виявилася подібною до того, з якою у Рейхстазі після нападу Німеччини на Польщу виступив Адольф Гітлер. Послухайте самі pic.twitter.com/u9N3eDKOR2 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 27, 2022

Як Гітлер, так і Путін, обіцяли не атакувати мирних жителів, заявляючи, що їх цікавлять лише військові об’єкти. Однак в Україні постраждали вже мільйони мирних мешканців від так званих обіцянок Путіна.

Нагадаємо, у розвідці попередили, що Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій.

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