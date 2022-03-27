У розвідці попередили, що Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій

Опір українців, контратаки ЗСУ і поступове звільнення — суттєво ускладнює реалізацію планів росіян.

Президент Росії Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні, після невдач фіаско уже змінює головні оперативні напрямки і може розглядати "корейський" сценарій для нашої держави.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бригадний генерал Кирило Буданов.

"Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, путін уже змінює головні оперативні напрямки — це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", — сказав Буданов.

На його думку, для російського режиму й досі актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору до Криму. Але для реалізації цього плану є головна проблема – український незламний Маріуполь, який скував значні сили ворога.

"Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення — суттєво ускладнює реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій — як вижити", — підсумував Буданов.

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