Путін шукає зрадника, який злив план війни, – військовий експерт

Олег Жданов зазначив, що у Росії завжди були силовики, готові усунути Путіна.

План Путіна щодо швидкої і переможної війни проти України, очевидно, провалився. Наразі російський диктатор вирішив знайти винного в цьому.

Про це в ефірі "24 каналу" розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, з Росії могли злити плани щодо війни, щоб зупинити її.

Також читайте Росія може використати в Україні бойову отруйну речовину зарин – розслідувачі

"У Росії завжди були силовики, готові усунути Путіна"

"Зараз Путін шукає зрадника – того, хто злив план військової операцїі", – заявив Жданов.

Водночас за інформацією експерта, мож, йдеться не про вкрадений цифровий файл, військову карту чи перехоплені розмови – хтось міг особисто віддати копії документів західним розвідкам.

"Зараз він (Путін – ред.) це зрозумів. Мабуть, зараз найбільш активне "полювання на відьом" – вони шукають, хто ж злив",– сказав Олег Жданов.

Військовий експерт зауважив, що серед російських силовиків завжди були люди, готові злити інформацію для того, щоб усунути Путіна від влади.

"Вони ж розуміють, що чим далі в ліс – тим складніше контактувати зі Заходом, де у них гроші та нерухомість. Зараз все це летить у прірву і невідомо, як потім розв'язувати питання повернення чи розмороження рахунків", – сказав Олег Жданов.

Нагадаємо, раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що керівництво російської армії обіцяло Володимиру Путіну, який розв'язав варварську війну проти України, захопити Київ за 5 днів, а всю Україну за 2 тижні. Плани Путіна провалилися завдяки мужності українського народу.

Читайте також: