Путин ищет предателя, слившего план войны, – военный эксперт

Олег Жданов отметил, что у России всегда были силовики, готовые устранить Путина.

План Путина по поводу скорой и победной войны против Украины, очевидно, провалился. Пока российский диктатор решил найти виновного в этом.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, из России могли слить планы по войне, чтобы остановить ее.

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"В России всегда были силовики, готовые устранить Путина"

"Сейчас Путин ищет предателя, слившего план военной операции", – заявил Жданов.

В то же время, по информации эксперта, речь идет не об украденном цифровом файле, военной карте или перехваченных разговорах – кто-то мог лично отдать копии документов западным разведкам.

"Сейчас он (Путин – ред.) это понял. Пожалуй, сейчас наиболее активная "охота на ведьм" – они ищут, кто же слил", – сказал Олег Жданов.

Военный эксперт отметил, что среди российских силовиков всегда были люди, готовые слить информацию для того, чтобы устранить Путина от власти.

"Они же понимают, что чем дальше в лес, тем сложнее контактировать с Западом, где у них деньги и недвижимость. Сейчас все это летит в бездну и неизвестно, как потом решать вопрос возврата или размораживания счетов", – сказал Олег Жданов.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что руководство российской армии обещало Владимиру Путину, развязавшему варварскую войну против Украины, захватить Киев за 5 дней, а всю Украину за 2 недели. Планы Путина провалились из-за мужества украинского народа.

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