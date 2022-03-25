Путин ищет предателя, слившего план войны, – военный эксперт

Олег Жданов отметил, что у России всегда были силовики, готовые устранить Путина.
План Путина по поводу скорой и победной войны против Украины, очевидно, провалился. Пока российский диктатор решил найти виновного в этом.
Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, из России могли слить планы по войне, чтобы остановить ее.
"В России всегда были силовики, готовые устранить Путина"
"Сейчас Путин ищет предателя, слившего план военной операции", – заявил Жданов.
В то же время, по информации эксперта, речь идет не об украденном цифровом файле, военной карте или перехваченных разговорах – кто-то мог лично отдать копии документов западным разведкам.
"Сейчас он (Путин – ред.) это понял. Пожалуй, сейчас наиболее активная "охота на ведьм" – они ищут, кто же слил", – сказал Олег Жданов.
Военный эксперт отметил, что среди российских силовиков всегда были люди, готовые слить информацию для того, чтобы устранить Путина от власти.
"Они же понимают, что чем дальше в лес, тем сложнее контактировать с Западом, где у них деньги и недвижимость. Сейчас все это летит в бездну и неизвестно, как потом решать вопрос возврата или размораживания счетов", – сказал Олег Жданов.
Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что руководство российской армии обещало Владимиру Путину, развязавшему варварскую войну против Украины, захватить Киев за 5 дней, а всю Украину за 2 недели. Планы Путина провалились из-за мужества украинского народа.
Читайте также: