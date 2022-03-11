Байден заявив, що Україна ніколи не обернеться перемогою для Путіна

Байден заявив, що Україна ніколи не обернеться перемогою для Путіна

Запроваджені санкції "підривають економіку Росії, і рубль уже втратив половину своєї вартості".

Президент США Джо Байден заявив, що Україна "ніколи-ніколи" не стане перемогою для російського президента Володимира Путіна, який відправив воювати війська РФ проти України, де вони вбивають цивільних людей і знищують інфраструктуру.

Про це Байден сказав перед переговорами з колумбійським лідером Іваном Дуке у Білому домі, повідомляє "Голос Америки".

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Американський президент також висловив рішучість Штатів продовжувати підтримку України в її боротьбі проти війни з Росію.

"Україна ніколи-ніколи не обернеться перемогою для Путіна. Я вважаю, що Сполучені Штати та народи всього світу продовжать підтримувати український народ, який захищає свою країну", - наголосив Байден.

Байден нагадав, що США вже виділили мільярд доларів на допомогу Україні у сфері безпеки. А запроваджені Сполученими Штатами санкції "підривають економіку Росії, і рубль уже втратив половину своєї вартості".

"І нові постачання оборонного спорядження прямують туди просто зараз", - додав він.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу може спробувати скоїти держпереворот і цього, мовляв, президент країни-агресорки Володимир Путін побоюється. Журналіст пише, що є ймовірність, що Шойгу судитимуть за корупцію та державну зраду.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов повідомив, що поки Володимир Путін залишається при владі, Росія не піде ні на які поступки Україні.

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