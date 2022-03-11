В Україні порахували, скільки збитків Росія завдала за 15 днів війни

В Україні порахували, скільки збитків Росія завдала за 15 днів війни

Збитки зростають із кожним днем війни в Україні.

Від початку вторгнення Росія нанесла Україні збитків на 119 млрд доларів. Ця цифра стосується лише зруйнованих об'єктів інфраструктури і зростає з кожним днем війни.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі ТСН.

Кудін пояснив, що в українського уряду є два підходи підрахування збитків - це одноразові збитки та обсяг втрати валового внутрішнього продукту (ВВП).

Одноразові збитки - це скільки буде коштувати відновити мости, дороги, об'єкти інфраструктури, лікарні, дитячі садочки та школи в Україні.

Втрата ВВП - наскільки впаде економіка України від збройної агресії. Кудін повідомив, що у містах, де безпосередньо ідуть бойові дії, економічна активність зупинилася на три чверті. Тобто 75% бізнесу припинили свою роботу з різних причин. На решті території України працює кожен другий, відповідно це втрата 50% економічної активності.

"Ми бачимо, що більшість металургійних заводів, що знаходяться на сході України, так само припинили свою діяльність. Це означає, що ми зменшимо обсяги експорту металів, які займали значну частку в структурі нашого експорту", - сказав Кудін.

Крім того, блокування росіянами морських шляхів, зокрема у Чорному морі, порти на півдні країни, не дають Україні можливості експортувати у повному обсязі кукурудзу, олію, пшеницю та інші продукти.

"Окремо ми оцінюємо військові втрати, тобто обсяги зруйнованої техніки, зброї. Втрати цивільного населення: будинки, автомобілі", - додав Кузін.

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