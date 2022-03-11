Сенат США остаточно схвалив виділення $13,6 млрд допомоги Україні

Тепер документ відправлять на підпис президентові Байдену.

Сенат Конгресу США схвалив виділення Україні та іншим східноєвропейським країнам 13,6 мільярда доларів термінової допомоги. Тепер цю ініціативу має підписати президент Байден.

Про це інформує Independent.

Частину цієї суми витратять на озброєння та оснащення України, а також на витрати Пентагону на відправку американських військ в інші країни Східної Європи.

Решта суми включає гуманітарну та економічну допомогу, зміцнення оборони союзників у регіоні, захист їхньої енергетичної безпеки та потреб у кібербезпеці.

Нагадаємо, що вчора, 10 березня, за це рішення проголосувала Палата представників США. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі зазначила, що 13,6 млрд доларів, ймовірно, будуть лише вершиною набагато ширшої допомоги.

Нагадаємо, що МВФ затвердив рішення про виділення Україні 1,4 мільярда доларів.

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