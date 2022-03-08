Світовий банк виділяє Україні $723 млн: деталі

Ці кошти допоможуть урядові виплачувати зарплати, пенсії та соціальні програми для вразливих верств населення.

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила пакет додаткової бюджетної підтримки для України під назвою "Фінансування виходу з надзвичайної економічної ситуації в Україні" або "Вільна Україна".

Про це інформує пресслужба Світового банку.

Пакет допомоги складається з додаткового кредиту на 350 млн доларів і гарантій на суму 139 млн доларів, а також мобілізації безоплатного фінансування в розмірі 134 млн доларів і паралельного фінансування в розмірі 100 млн доларів. Таким чином загальна мобілізована підтримка становить 723 млн доларів.

Ця підтримка допоможе уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам, зокрема заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення.

Початкова підтримка Світового банку була збільшена шляхом гарантій Нідерландів на 80 мільйонів євро та Швеції на 50 мільйонів доларів.

Світовий банк також створив багатодонорський трастовий фонд (MDTF) для сприяння передачі грантових ресурсів від донорів в Україну з внесками Британії, Данії, Латвії, Литви та Ісландії в сумі 134 мільйони доларів. Світовий банк закликає надавати додаткові грантові внески до MDTF. Крім того, Японія прив’язує до пакету підтримки 100 мільйонів доларів паралельного фінансування.

"Група Світового банку вживає швидких дій, щоб підтримати Україну та її народ перед обличчям насильства, спричиненого російським вторгненням", – сказав президент Світового банку Девід Малпасс.

Також СБ готує пакет допомоги Україні на 3 мільярди доларів у найближчі місяці та додаткову підтримку сусіднім країнам, які приймають українських біженців.

Нагадаємо, що Британія виділяє додаткову допомогу Україні в розмірі 230 млн доларів.

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