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Безпрецендентна сума: США планують виділити Україні 10 мільярдів доларів

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Безпрецендентна сума: США планують виділити Україні 10 мільярдів доларів

Associated Press

Про суттєву допомогу Києву конгресмени заговорили після онлайн-розмови із Зеленським.

США хочуть виділити Україні 10 млрд доларів на гуманітарні та оборонні потреби через війну, з якою Росія пішла проти України. Конгрес готовий підтримати виділення коштів.

Про це заявили у Конгресі після онлайн-зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Водночас у Конгресі не коментують те, про що говорили із Зеленським.

Демократи у Сенаті зазначають про підтримку України, що ця підтримка - двопартійна, разом із республіканцями. Найближчим часом вони збираються виділити Україні на гуманітарні потреби, на мілітарні потреби, для біженців 10 млрд доларів. Про це в прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону UAразом, що виходить на українських телеканалах, сказав журналіст "Інтера" зі США. Допомога зі Сполучених Штатів має надійти різними каналами, за різними програмами.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити 10 млрд доларів на підтримку України.

"Ми стали наддержавою духу" - Зеленський звернувся до українців

"Ми стали наддержавою духу" - Зеленський звернувся до українців

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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