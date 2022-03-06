Безпрецендентна сума: США планують виділити Україні 10 мільярдів доларів

Про суттєву допомогу Києву конгресмени заговорили після онлайн-розмови із Зеленським.

США хочуть виділити Україні 10 млрд доларів на гуманітарні та оборонні потреби через війну, з якою Росія пішла проти України. Конгрес готовий підтримати виділення коштів.

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Про це заявили у Конгресі після онлайн-зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Водночас у Конгресі не коментують те, про що говорили із Зеленським.

Демократи у Сенаті зазначають про підтримку України, що ця підтримка - двопартійна, разом із республіканцями. Найближчим часом вони збираються виділити Україні на гуманітарні потреби, на мілітарні потреби, для біженців 10 млрд доларів. Про це в прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону UAразом, що виходить на українських телеканалах, сказав журналіст "Інтера" зі США. Допомога зі Сполучених Штатів має надійти різними каналами, за різними програмами.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити 10 млрд доларів на підтримку України.