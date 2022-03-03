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Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити 10 мільярдів доларів на підтримку України

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Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити 10 мільярдів доларів на підтримку України

Associated Press

Законодавці мають ухвалити рішення до 11 березня.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена закликала Конгрес виділити з бюджету $32,5 млрд на підтримку України в боротьбі з агресією Росії та допомогу Сполученим штатам Америки в боротьбі з коронавірусом.

Про повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що $10 млрд від загальної суми Білий дім пропонує направити в якості допомоги Україні. На виділені кошти Україна має посилити свою оборону, кібербезпеку, підвищити енергетичну стабільність та закупити продовольство для постраждалих областей внаслідок військової агресії РФ.

Інші $22,5 млрд Адміністрація президента закликає направити на дофінансування ключових програм громадського здоров’я в США як запобіжник від нових хвиль захворювань на коронавірус у майбутньому.

Раніше повідомлялось, що США виплатять Україні додаткові 350 мільйонів доларів для армії. Відповідну виплату погодив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Посол України у США розповіла, про що йшлося у телефонній розмові Байдена і Зеленського

Посол України у США розповіла, про що йшлося у телефонній розмові Байдена і Зеленського

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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