Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити 10 мільярдів доларів на підтримку України

Законодавці мають ухвалити рішення до 11 березня.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена закликала Конгрес виділити з бюджету $32,5 млрд на підтримку України в боротьбі з агресією Росії та допомогу Сполученим штатам Америки в боротьбі з коронавірусом.

Про повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що $10 млрд від загальної суми Білий дім пропонує направити в якості допомоги Україні. На виділені кошти Україна має посилити свою оборону, кібербезпеку, підвищити енергетичну стабільність та закупити продовольство для постраждалих областей внаслідок військової агресії РФ.

Інші $22,5 млрд Адміністрація президента закликає направити на дофінансування ключових програм громадського здоров’я в США як запобіжник від нових хвиль захворювань на коронавірус у майбутньому.

Раніше повідомлялось, що США виплатять Україні додаткові 350 мільйонів доларів для армії. Відповідну виплату погодив держсекретар США Ентоні Блінкен.