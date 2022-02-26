США нададуть Україні додаткові 350 мільйонів доларів допомоги для армії

США нададуть Україні додаткові 350 мільйонів доларів допомоги для армії

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

США виплатять Україні додаткові 350 мільйонів доларів для армії. Відповідну виплату погодив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Сьогодні я уповноважив Міністерство фінансів надати додаткові 350 мільйонів доларів негайної військової допомоги Україні, щоб допомогти захиститися від неспровокованої та невиправданої війни Росії", – написав Блінкен у Twitter.

Today I authorized the @DeptofDefense to provide an additional $350 million in immediate military assistance to Ukraine to help defend itself from Russia’s unprovoked and unjustified war. #UnitedWithUkraine — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 26, 2022

Раніше президент США Джо Байден підписав документ, згідно з яким США виділять Україні 600 мільйонів допомоги, з яких 350 – на військові потреби.