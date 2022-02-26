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США нададуть Україні додаткові 350 мільйонів доларів допомоги для армії

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США нададуть Україні додаткові 350 мільйонів доларів допомоги для армії

Ентоні Блінкен / Associated Press

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

США виплатять Україні додаткові 350 мільйонів доларів для армії. Відповідну виплату погодив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Сьогодні я уповноважив Міністерство фінансів надати додаткові 350 мільйонів доларів негайної військової допомоги Україні, щоб допомогти захиститися від неспровокованої та невиправданої війни Росії", – написав Блінкен у Twitter.

Раніше президент США Джо Байден підписав документ, згідно з яким США виділять Україні 600 мільйонів допомоги, з яких 350 – на військові потреби.

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