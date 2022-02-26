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В околицях Харкова знищено цілу колону Росгвардії: відео

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Спалену та розбиту військову техніку зафіксували на дорозі зі Старого Салтова.

На автотрасі, що веде від Старого Салтова до Харкова українські збройні сили розгромили цілу колону Росгвардії. Про належність підбитої техніки окупантам свідчить спеціальне маркування.

Відповідне відео, зняте очевидцями, опубліковане в суботу, 26 лютого, на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 лютого, було повідомлено, що Збройні сили України завдали потужних ударів по колонах техніки російських окупантів на підступах до Харкова. Російські окупанти покинули свою підбиту техніку і утікали так, що губили дорогою черевики.

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