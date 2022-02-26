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Комендантська година у Харкові діятиме від 18:00 до 6:00

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Комендантська година у Харкові діятиме від 18:00 до 6:00

pixabay.com

Протягом цього часу не можна виходити на вулиці

У Харкові комендантська година тепер діятиме від 18:00 до 6:00

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