Комендантська година у Харкові діятиме від 18:00 до 6:00

Комендантська година у Харкові діятиме від 18:00 до 6:00

Протягом цього часу не можна виходити на вулиці

У Харкові комендантська година тепер діятиме від 18:00 до 6:00.