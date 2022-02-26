Загрози артилерійського обстрілу наразі немає.
На околицях Сум тривають бої з російськими окупантами.
Поо це повідомив у своєму Фейсбук голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
За його словами, тероборона тримає опір.
Крім того, в ОДА повідомляють, що у різних районах міста є військова техніка. Загрози артилерійського обстрілу наразі немає.
Місцевих мешканців закликають залишатися вдома. Просять триматися подалі від вікон.
Раніше повідомлялося, що тероборона зі стрілецькою зброєю у Сумах заблокувала ворожу техніку і взяла в полон окупантів.