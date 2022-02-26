На околицях Сум тривають бої з російськими окупантами

На околицях Сум тривають бої з російськими окупантами

Загрози артилерійського обстрілу наразі немає.

На околицях Сум тривають бої з російськими окупантами.

Поо це повідомив у своєму Фейсбук голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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За його словами, тероборона тримає опір.

Крім того, в ОДА повідомляють, що у різних районах міста є військова техніка. Загрози артилерійського обстрілу наразі немає.

Місцевих мешканців закликають залишатися вдома. Просять триматися подалі від вікон.

Раніше повідомлялося, що тероборона зі стрілецькою зброєю у Сумах заблокувала ворожу техніку і взяла в полон окупантів.