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На околицях Сум тривають бої з російськими окупантами

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Загрози артилерійського обстрілу наразі немає.

На околицях Сум тривають бої з російськими окупантами.

Поо це повідомив у своєму Фейсбук голова Сумської ОДА Дмитро Живицький. 

За його словами, тероборона тримає опір.

Крім того, в ОДА повідомляють, що у різних районах міста є військова техніка. Загрози артилерійського обстрілу наразі немає.

Місцевих мешканців закликають залишатися вдома. Просять триматися подалі від вікон.

Раніше повідомлялося, що тероборона зі стрілецькою зброєю у Сумах заблокувала ворожу техніку і взяла в полон окупантів.

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