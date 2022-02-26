В окрестностях Харькова уничтожена целая колонна Росгвардии: видео

Сожженную и разбитую военную технику зафиксировали на дороге из Старого Салтова.

На автотрассе, ведущей от Старого Салтова в Харьков, украинские вооруженные силы разгромили целую колонну Росгвардии. О принадлежности подбитой техники оккупантам свидетельствует специальная маркировка.

Соответствующее видео, снятое очевидцами, опубликовано в субботу, 26 февраля, на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

Напомним, в пятницу, 25 февраля, было сообщено, что Вооруженные силы Украины нанесли мощные удары по колоннам техники российских оккупантов на подступах к Харькову. Российские оккупанты покинули свою подбитую технику и убегали так, что теряли по дороге ботинки.

Читайте также: