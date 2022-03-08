Всемирный банк выделяет Украине $723 млн: детали

Эти средства помогут правительству выплачивать зарплаты, пенсии и социальные программы для уязвимых слоев населения.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины под названием "Финансирование выхода из чрезвычайной экономической ситуации в Украине" или "Свободная Украина".

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Пакет пособия состоит из дополнительного кредита в 350 млн долларов и гарантий на сумму 139 млн долларов, а также мобилизации бесплатного финансирования в размере 134 млн долларов и параллельного финансирования в размере 100 млн долларов. Таким образом, общая мобилизованная поддержка составляет 723 млн долларов.

Эта поддержка поможет правительству оказывать критически важные услуги украинским гражданам, в частности заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.

Первоначальная поддержка Всемирного банка была увеличена путем гарантий Нидерландов на 80 миллионов евро и Швеции на 50 миллионов долларов.

Всемирный банк также создал многодонорский трастовый фонд (MDTF) для содействия передачи грантовых ресурсов от доноров в Украину с вкладами Британии, Дании, Латвии, Литвы и Исландии в сумме 134 миллиона долларов. Всемирный банк призывает предоставлять дополнительные грантовые взносы в MDTF. Кроме того, Япония привязывает к пакету поддержки 100 миллионов долларов параллельного финансирования.

"Группа Всемирного банка предпринимает быстрые действия, чтобы поддержать Украину и ее народ перед лицом насилия, вызванного российским вторжением", – сказал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Также ВБ готовит пакет помощи Украине на 3 миллиарда долларов в ближайшие месяцы и дополнительную поддержку соседним странам, принимающим украинских беженцев.

Напомним, что Британия выделяет дополнительную помощь Украине в размере 230 млн долларов.

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