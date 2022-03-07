Британия выделяет дополнительную помощь Украине в размере 230 млн. долларов

По словам Джонсона, Британия, Нидерланды и Канада мобилизовали более практичную и устойчивую поддержку для Украины.

Украине будет выделено еще 175 млн. фунтов стерлингов (около 230 млн. долларов) в качестве помощи. Большая часть будет передана непосредственно украинскому правительству.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Sky News.

"После 12 дней войны уже ясно, что президент РФ Владимир Путин допустил просчет, он недооценил украинцев, их героическое сопротивление, недооценил их лидера и недооценил единство Запада", — заявил Джонсон, добавив, что Британия, Нидерланды и Канада мобилизовали более практичную и устойчивую поддержку для Украины.

Также читайте Байден обсудит с лидерами Франции, Германии и Великобритании войну в Украине

По его словам, международная группа поддержки будет координировать усилия международного сообщества по оказанию долгосрочной и непоколебимой помощи сейчас и в будущем.

"Настал момент, когда друзья Украины должны создать коалицию гуманитарной, экономической и оборонной военной поддержки, чтобы гарантировать, что Путин потерпит поражение", — резюмировал Джонсон.

Ранее стало известно, что Великобритания выделит дополнительные $100 млн. помощи Украине. Эти средства могут быть использованы для поддержания заработной платы в бюджетном секторе.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua