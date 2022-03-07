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Великобритания выделит Украине дополнительную помощь на $100 млн: детали

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Великобритания выделит Украине дополнительную помощь на $100 млн: детали

pixabay.com

Эти деньги могут быть использованы для поддержки заработной платы в бюджетном секторе

Великобритания выделит дополнительные $100 млн помощи Украине, сообщает Даунинг-стрит.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

"Великобритания выделяет дополнительные $100 млн непосредственно в государственный бюджет Украины для смягчения финансового давления, вызванного неспровоцированным и незаконным вторжением России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти деньги могут быть использованы для поддержки заработной платы в бюджетном секторе, а также для поддержки систем социальной защиты и пенсий для украинского народа. Грант будет предоставлен через Всемирный банк.

Кроме того, сообщается, что премьер-министр Великобритании в понедельник встретится с лидерами Канады Джастином Трюдо и Нидерландов Марком Рютте для обсуждения ситуации в Украине.

"Они также посетят базу Королевских ВВС, чтобы встретиться с военнослужащими Вооруженных сил Великобритании", - говорится в сообщении.

Три премьер-министра также соберутся для отдельных двусторонних встреч и совместной трехсторонней встречи. А после них проведут пресс-конференцию.

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