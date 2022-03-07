Кабмин расширил перечень критического импорта: что в списке

Это уже пятое расширение этого списка за время, прошедшее после его первоначального утверждения.

Сахарная свекла, семена, сушеные овощи, килька, сардины, цистерны, канистры, телефонные аппараты для сотовых сетей связи и маршрутизаторы, стабилизатор для пищевой промышленности – новые позиции, включенные в перечень товаров критического импорта Украины.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению Кабинета министров №203 от 5 марта, в него, в частности, также экстракты солодовые, фруктовые наполнители, закваски, красители, пластиковые коробки, соки, вайфай от Старлинк, тепловизоры, приборы ночного видения, павербанки и электрические аккумуляторы, противодронные пушки, портативные электрофонари.

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Как сообщалось, после начала военной агрессии России 24 февраля правительство в тот же день постановлением №153 определило перечень товаров критического импорта, для закупки которого Национальный банк Украины разрешает покупать валюту. Это уже пятое расширение этого списка за время, прошедшее после его первоначального утверждения.