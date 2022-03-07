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Кабмин расширил перечень критического импорта: что в списке

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Кабмин расширил перечень критического импорта: что в списке

ТСН.ua/Юлия Желонкина

Это уже пятое расширение этого списка за время, прошедшее после его первоначального утверждения.

Сахарная свекла, семена, сушеные овощи, килька, сардины, цистерны, канистры, телефонные аппараты для сотовых сетей связи и маршрутизаторы, стабилизатор для пищевой промышленности – новые позиции, включенные в перечень товаров критического импорта Украины.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина". 

Согласно постановлению Кабинета министров №203 от 5 марта, в него, в частности, также экстракты солодовые, фруктовые наполнители, закваски, красители, пластиковые коробки, соки, вайфай от Старлинк, тепловизоры, приборы ночного видения, павербанки и электрические аккумуляторы, противодронные пушки, портативные электрофонари.

Как сообщалось, после начала военной агрессии России 24 февраля правительство в тот же день постановлением №153 определило перечень товаров критического импорта, для закупки которого Национальный банк Украины разрешает покупать валюту. Это уже пятое расширение этого списка за время, прошедшее после его первоначального утверждения.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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