Кабмин расширил перечень критического импорта: что в списке

Это уже пятое расширение этого списка за время, прошедшее после его первоначального утверждения.
Сахарная свекла, семена, сушеные овощи, килька, сардины, цистерны, канистры, телефонные аппараты для сотовых сетей связи и маршрутизаторы, стабилизатор для пищевой промышленности – новые позиции, включенные в перечень товаров критического импорта Украины.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Согласно постановлению Кабинета министров №203 от 5 марта, в него, в частности, также экстракты солодовые, фруктовые наполнители, закваски, красители, пластиковые коробки, соки, вайфай от Старлинк, тепловизоры, приборы ночного видения, павербанки и электрические аккумуляторы, противодронные пушки, портативные электрофонари.
Как сообщалось, после начала военной агрессии России 24 февраля правительство в тот же день постановлением №153 определило перечень товаров критического импорта, для закупки которого Национальный банк Украины разрешает покупать валюту. Это уже пятое расширение этого списка за время, прошедшее после его первоначального утверждения.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО - 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катера - 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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