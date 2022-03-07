Готовились к блицкригу в Украине: россияне не могут наладить логистику

Главная проблема оккупантов сейчас — налаживание логистики, ведь захватчики готовились к блицкригу с минимальными затратами.
Несмотря на то, что россияне массово бросают в Украину свою военную технику, говорить о нехватке танков или боеприпасов в РФ пока не приходится.
Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в интервью УНІАН.
"Надо понимать, что в Российской Федерации насчитывается около 8-9 тысяч танков, а боеприпасы обсчитываются не сотнями тысяч, а миллионами тонн. Поэтому сказать, что они закончились, нельзя. Но они не рассчитывали на такой большой расход боеприпасов", — сказал Жданов.
По его словам, главная проблема оккупантов сейчас — налаживание логистики, ведь захватчики готовились к блицкригу с минимальными затратами. Россияне не могут возобновить работу логистики по поставке боеприпасов, топлива, продовольствия и вывоза своих раненых и "двухсотых".
"Прежде всего это происходит потому, что они вообще не рассчитывали, что война примет затяжной характер. И сейчас они на ходу пытаются построить свою систему логистики фактически с нуля. Вот поэтому все так плохо с моральным духом в вооруженных силах РФ", — отмечает эксперт .
Что касается боеприпасов, то их следует привозить из глубины России. А для этого необходимы эшелоны машин.
"Это надо урегулировать, а при той экономической ситуации в России, которая уже сейчас бурлит, это перегружает транспортную систему ", — говорит Жданов.
Именно поэтому для перевозки боеприпасов оккупанты используют самолеты, в частности украинские "Русланы" и свои "Ил-76".
"По крайней мере, есть информация, что ими они возили ракеты в белорусский Могилев. Сначала это были "Калибры", потом "Калибры" закончились, и сейчас возят баллистические ракеты в комплекс "Искандер". Также они возят ракеты на Гомельский аэродром в Беларуси. А затем транспортом эти ракеты доставляют к стартовым позициям ракетных подразделений. То есть они пытаются восстановить логистику, чтобы обеспечить свои войска топливом и боеприпасами", — подытожил военный эксперт.
Ранее Олег Жданов заявил, что Россия не готовила армию к реальной войне и сопротивлению со стороны гражданского населения. Также он считает, что следующая неделя станет переломной в войне.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.,
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.