Готовились к блицкригу в Украине: россияне не могут наладить логистику

Готовились к блицкригу в Украине: россияне не могут наладить логистику

Главная проблема оккупантов сейчас — налаживание логистики, ведь захватчики готовились к блицкригу с минимальными затратами.

Несмотря на то, что россияне массово бросают в Украину свою военную технику, говорить о нехватке танков или боеприпасов в РФ пока не приходится.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в интервью УНІАН.

"Надо понимать, что в Российской Федерации насчитывается около 8-9 тысяч танков, а боеприпасы обсчитываются не сотнями тысяч, а миллионами тонн. Поэтому сказать, что они закончились, нельзя. Но они не рассчитывали на такой большой расход боеприпасов", — сказал Жданов.

По его словам, главная проблема оккупантов сейчас — налаживание логистики, ведь захватчики готовились к блицкригу с минимальными затратами. Россияне не могут возобновить работу логистики по поставке боеприпасов, топлива, продовольствия и вывоза своих раненых и "двухсотых".

"Прежде всего это происходит потому, что они вообще не рассчитывали, что война примет затяжной характер. И сейчас они на ходу пытаются построить свою систему логистики фактически с нуля. Вот поэтому все так плохо с моральным духом в вооруженных силах РФ", — отмечает эксперт .

Что касается боеприпасов, то их следует привозить из глубины России. А для этого необходимы эшелоны машин.

"Это надо урегулировать, а при той экономической ситуации в России, которая уже сейчас бурлит, это перегружает транспортную систему ", — говорит Жданов.

Именно поэтому для перевозки боеприпасов оккупанты используют самолеты, в частности украинские "Русланы" и свои "Ил-76".

"По крайней мере, есть информация, что ими они возили ракеты в белорусский Могилев. Сначала это были "Калибры", потом "Калибры" закончились, и сейчас возят баллистические ракеты в комплекс "Искандер". Также они возят ракеты на Гомельский аэродром в Беларуси. А затем транспортом эти ракеты доставляют к стартовым позициям ракетных подразделений. То есть они пытаются восстановить логистику, чтобы обеспечить свои войска топливом и боеприпасами", — подытожил военный эксперт.

Ранее Олег Жданов заявил, что Россия не готовила армию к реальной войне и сопротивлению со стороны гражданского населения. Также он считает, что следующая неделя станет переломной в войне.