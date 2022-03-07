Либо воля, либо смерть: следующая неделя станет переломной в войне, — военный эксперт

Путин отдал приказ сеять панику и хаос из-за беспощадного уничтожения украинских городов.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что противостоять российской агрессии украинцам придется как минимум еще несколько месяцев. Но следующая неделя станет для Украины переломной и решающей.
Такой прогноз он сделал в интервью.
По словам эксперта, после провала блицкрига российская армия по приказу Путина меняет тактику, пытаясь посеять панику и хаос из-за беспощадного уничтожения украинских городов, не считаясь с потерями среди мирного населения.
“Они уже не могут достичь военной победы над нашими Вооруженными силами, поэтому прибегают к таким бесчеловечным, негуманным методам войны. Это – обычный фашизм”, — подчеркнул Олег Жданов.
Он предположил, что эта тактика меняться в ближайшее время не будет, поскольку, учитывая значительные потери российских войск, для продолжения наступления Путину нужно еще 200-300 тысяч солдат, чтобы ввести их на территорию Украины.
“В ближайшие двое-трех суток мы увидим, сможет ли враг найти резервы, чтобы усилить свои войска. Если не сможет, наступит начало перелома в ходе этой войны. То есть следующая неделя будет решающей относительно того, в чью пользу будет развиваться война”, — утверждает военный эксперт.
В то же время, по мнению Жданова, у ВСУ есть шансы переломить ситуацию на свою сторону и пойти в контрнаступление.
“Тогда уже будет стоять вопрос об освобождении всей территории. Сегодня мы пришли к той черте, когда либо воля, либо смерть”, — подчеркнул он.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.