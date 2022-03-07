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Либо воля, либо смерть: следующая неделя станет переломной в войне, — военный эксперт

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Либо воля, либо смерть: следующая неделя станет переломной в войне, — военный эксперт

Associated Press

Путин отдал приказ сеять панику и хаос из-за беспощадного уничтожения украинских городов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что противостоять российской агрессии украинцам придется как минимум еще несколько месяцев. Но следующая неделя станет для Украины переломной и решающей.

Такой прогноз он сделал в интервью.

По словам эксперта, после провала блицкрига российская армия по приказу Путина меняет тактику, пытаясь посеять панику и хаос из-за беспощадного уничтожения украинских городов, не считаясь с потерями среди мирного населения.

“Они уже не могут достичь военной победы над нашими Вооруженными силами, поэтому прибегают к таким бесчеловечным, негуманным методам войны. Это – обычный фашизм”, — подчеркнул Олег Жданов.

Он предположил, что эта тактика меняться в ближайшее время не будет, поскольку, учитывая значительные потери российских войск, для продолжения наступления Путину нужно еще 200-300 тысяч солдат, чтобы ввести их на территорию Украины.

“В ближайшие двое-трех суток мы увидим, сможет ли враг найти резервы, чтобы усилить свои войска. Если не сможет, наступит начало перелома в ходе этой войны. То есть следующая неделя будет решающей относительно того, в чью пользу будет развиваться война”, — утверждает военный эксперт.

В то же время, по мнению Жданова, у ВСУ есть шансы переломить ситуацию на свою сторону и пойти в контрнаступление.

“Тогда уже будет стоять вопрос об освобождении всей территории. Сегодня мы пришли к той черте, когда либо воля, либо смерть”, — подчеркнул он.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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